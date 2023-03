Matthews maakt rentree in Dwars door Vlaanderen, geen Groenewegen bij Jayco AlUla

Michael Matthews keert in Dwars door Vlaanderen terug in koers. De Australiër moest in Parijs-Nice afstappen met corona en kwam nadien niet meer in actie. Dylan Groenewegen, die de voorbije Vlaamse klassiekers wel reed, zit niet in de selectie van Jayco AlUla. De Nederlander zal pas voor de Scheldeprijs weer een rugnummer opspelden.

“Het is een paar jaar geleden dat ik ‘Dwars’ voor het laatst gereden heb”, zegt Matthews op de site van Jayco AlUla. “Het is een typische Vlaamse wedstrijd waar alles op elk moment kan veranderen. Om die reden moet je de hele dag oplettend en geconcentreerd zijn. Ik kijk er naar uit om terug te keren naar België, ook omdat het mijn eerste koers is sinds ik eerder deze maand corona kreeg in Parijs-Nice. Het wordt een goede test om mijn conditie te peilen met het oog op de volgende koersen.”

Mathew Hayman, de ploegleider van dienst bij Jayco AlUla, stemt daarmee in. “Deze wedstrijd is een goede kans voor Michael om het gevoel op de kasseien terug te krijgen, voordat zondag de grote test volgt met de Ronde van Vlaanderen.”

In Dwars door Vlaanderen zal Matthews aan de zijde starten van Elmar Reinders, Zdenek Stybar, Luke Durbridge, Blake Quick, Luka Mezgec en Kelland O’Brien. Laatstgenoemde eindigde vorig jaar als zevende in de door Mathieu van der Poel gewonnen editie van Dwars door Vlaanderen.

