Matthews en Mezgec voeren BikeExchange-Jayco aan in Bretagne Classic

Michael Matthews en Luka Mezgec zijn de kopmannen van BikeExchange-Jayco in de Bretagne-Classic. Matthews en Mezgec, die in 2020 respectievelijk eerste en tweede werden in de Franse koers, worden bijgestaan door onder anderen de Nederlander Jan Maas.

“Ik kijk er erg naar uit om terug te gaan naar Plouay en de Bretagne Classic”, zegt Matthews op de site van BikeExchange-Jayco. “De laatste keer dat ik hier kwam, was ik in staat de wedstrijd te winnen, wat een van de grote doelen van mijn carrière was. Het is zo’n mooie wedstrijd en ik hou van de wegen hier. Ik kijk er erg naar uit om dit jaar terug te keren. Uiteraard verdedig ik mijn titel niet, maar ik kreeg vorig jaar niet de kans om terug te keren, dus het is goed om er nu weer te zijn. En ik denk dat ik een goed team bij me heb.”

Dat team bestaat, naast de genoemde Maas en Mezgec, ook nog uit Tsgabu Grmay, Tanel Kangert en Dion Smith. Dave McPartland is de ploegleider van dienst en blikt ook vooruit. “Het parcours is anders dan de voorgaande jaren. Er zijn wat gravelstroken die alles wat spannender maken en mogelijk een effect hebben op de race. En de lokale ronde is heuvelachtig, het zullen een stevige laatste 50 kilometer worden.”

“Het is een parcours dat past bij Michael Matthews en Luka Mezgec, en we hebben een goed team om hen bij te staan. Michael heeft nu bewezen dat hij in staat is om te winnen vanuit een vlucht”, doelt McPartland op de veertiende etappe van de Tour de France. Matthews kwam die dag solo aan in Mende. “Hij heeft daar vertrouwen uit geput. Hij heeft meer vertrouwen in die agressieve koersstijl, hij weet dat hij het kan doen en dat hij op die manier kan winnen.”