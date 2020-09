Matteo Trentin tekent voor twee jaar bij UAE Emirates maandag 7 september 2020 om 09:32

Matteo Trentin heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij UAE Emirates. Het is de eerste aanwinst van de Emiraten-ploeg voor het nieuwe seizoen. De Italiaan komt over van het CCC-team, waarmee hij momenteel actief is in de Tour de France.

Trentin laat weten blij te zijn met zijn transfer naar UAE Emirates. “Het is een ambitieuze ploeg die het erg goed doet en ik hoop daaraan te kunnen bijdragen met goede resultaten. Het vinden van een team met een langdurig en ambitieus project is niet eenvoudig in deze periode en ik ben trots op het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld. Ik ken al veel renners en stafleden, wat de stap ook veel makkelijker maakt.”

De Italiaan hoopt in zijn periode bij de ploeg revanche te kunnen nemen voor het WK in Yorkshire (2019), waar hij net naast de wereldtitel greep. “Daar heb ik nog wat onafgemaakte zaken liggen en ik zou het graag eens beter doen dan vorig jaar. Dan zijn er nog Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bovendien zou ik graag mikken op de groene trui in de Tour de France, uiteraard terwijl ik meewerk aan de klassementsdoelstellingen van het team.”

‘Veelzijdige renner’

Teameigenaar Mauro Gianetti noemt Trentin ‘een krachtige versterking’ voor zijn ploeg. “Vooral met het oog op onze klassieke kern. Hij heeft bewezen dat hij een veelzijdige renner is in veel soorten wedstrijden. Ook heeft hij een geweldige snelheid. We houden van zijn manier van koersen en van zijn winnaarsmentaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat hij heel goed zal integreren in het team.”