Matteo Trentin richt zich tot UCI: “Vandaag was gekkenwerk”

Matteo Trentin heeft op zijn social media zijn ergernis geuit over de eerste etappe van de Vuelta a Murcia. Volgens de Italiaan was het parcours onveilig. Hij verwijt UCI-baas David Lappartient dat er geen realistische veiligheidsanalyse is gemaakt.

Waarom maakt de UCI geen veiligheidsanalyse van het parcours dat het peloton voorgeschoteld krijgt in wedstrijden, vraagt Trentin zich af op Twitter. “Vandaag was gekkenwerk. De afdaling was verre van veilig en de aankomst was een absolute grap. Degene bij de UCI die dit goedgekeurd heeft, moet zijn verantwoordelijkheid nemen!”

In de tweedaagse rittenkoers koerste het peloton vandaag van Los Alcázares naar Caravaca de la Cruz. Op de route lagen drie beklimmingen, waarvan de Alto La Garapacha (van eerste categorie) de renners naar 824 meter hoogte bracht. De aankomst was bij de Basílica de la Vera Cruz na drie steile en bochtige slotkilometers.

Hey @DLappartient ,why at uci you don't make a real race safety analysis of the parcour we do in our races. Today was just crazy..the downhill was far to be safe and the finish line was an absolute joke. Who in @UCI_cycling did omolagate this has to take responsability!

