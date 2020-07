Matteo Trentin: “In Burgos vast wennen aan de hitte van Milaan-San Remo” zaterdag 25 juli 2020 om 10:12

Voor Matteo Trentin wordt de Ronde van Burgos, waar hij als kopman bij CCC van start gaat, niet alleen een belangrijke eerste stap bij de hervatting van het wielerseizoen. Ook wil de Italiaan zich vast blootstellen aan het klimaat waarmee hij straks in Milaan-San Remo te maken krijgt.

Na de coronabreak is Trentin blij dat hij dinsdag weer kan koersen, want dan begint de Ronde van Burgos. “Het is een mooie gelegenheid om onze draai weer te vinden na deze lange periode zonder wedstrijden. Mijn training is soepel verlopen, dus ik voel me goed en ik denk dat mijn vorm op het juiste niveau is om voor etappewinst te gaan. Met drie sprints en twee bergritten is deze ronde een combinatie van van alles.

Voor de Italiaan, die volgende week 31 jaar wordt, is de Spaanse wedstrijd een belangrijke eerste stap in zijn voorbereiding op de rest van het seizoen waarin de klassiekers en de Tour de France zijn hoofddoelen zijn. “Maar het is tevens belangrijk voor me om te rijden in de hete temperaturen van Spanje. Zo kan ik vast wennen aan dezelfde hitte waarmee we te maken krijgen in Milaan-San Remo, waar ik me bij de klassieke ploeg voeg.”