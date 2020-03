Matteo Trentin: “Ik ben nog niet in topvorm” zondag 1 maart 2020 om 10:23

Matteo Trentin was zaterdag een van de hoofdrolspelers in Omloop Het Nieuwsblad, maar in de finale vloeiden de krachten weg en moest de Italiaan passen op de Muur van Geraardsbergen. “Ik ben blij met mijn prestatie, maar de topvorm is er nog niet”, aldus Trentin, die als vierde over de streep kwam in Ninove.

De renner van CCC maakte in de finale deel uit van een beslissende kopgroep van zeven, met ook nog Yves Lampaert, Tim Declercq, Frederik Frison, Søren Kragh Andersen, Mike Teuinissen en Jasper Stuyven, de latere winnaar van Omloop Het Nieuwsblad. In de finale bleek Trentin nét niet sterk genoeg om de beste renners te kunnen volgen.

De vice-wereldkampioen moest passen op de kasseien van de Muur van Geraardsbergen en slaagde er in de daaropvolgende kilometers niet meer in om naar Stuyven, Lampaert en Kragh Andersen toe te rijden. “Ik voelde me niet zo goed op de Muur, vandaar dat ik moest lossen. Ik besloot om mijn eigen tempo te rijden.”

Tweede adem

Trentin kwam met achterstand boven op de Muur van Geraardsbergen, maar vond al snel zijn tweede adem en bleef lange tijd hangen op een tiental seconden. “Ik voelde dat de benen weer beter werden. De koplopers keken echter niet naar elkaar, anders had ik zeker weer kunnen aansluiten. Ik moest mijn meerdere erkennen in drie betere renners.”

Trentin sprak na afloop van een lastige wedstrijd. “Het was zwaarder dan ik had verwacht. De renners waren bij de start al nerveus. Het was echt een zware race door de wind, weersomstandigheden en de manier van koersen. Ik weet dat ik nog niet in topvorm ben, er is nog werk aan de winkel. Het kwam niet echt als een verrassing dat ik moest lossen.”