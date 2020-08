Matteo Trentin heeft geen breuken na val in Milaan-San Remo zondag 9 augustus 2020 om 08:20

Matteo Trentin moest gisteren opgeven tijdens Milaan-San Remo. De Italiaan kwam samen met enkele andere renners ten val met nog ruim tachtig kilometer te gaan. “Ik heb gelukkig geen breuken opgelopen, al voel ik me fysiek wel heel erg slecht”, aldus Trentin.

De koers kabbelde een beetje voort toen het peloton werd opgeschrikt door een valpartij van enkele coureurs. Trentin bleek het bekendste en ook grootste slachtoffer, aangezien de 31-jarige renner genoodzaakt was om op te geven. Trentin begon als een van de schaduwfavorieten aan de Italiaanse klassieker, gewonnen door Wout van Aert.

Trentin werd na zijn crash naar het ziekenhuis vervoerd, maar gelukkig voor de 31-jarige renner valt de schade mee. “Al heb ik nu het gevoel dat ik ben overreden door een vrachtwagen. Het goede nieuws is dat ik niks heb gebroken. Ik zal nu gewoon rustig de tijd moeten nemen om weer te herstellen. Ik hoop dan weer klaar te zijn voor de volgende koersen.”

De valpartij werd veroorzaakt door een verloren bidon. “Ik voelde me tot de valpartij goed. De finale moest nog beginnen en ik had vertrouwen in een goede afloop.” Greg Van Avermaet, een ploegmaat van Trentin, finishte uiteindelijk nog als achtste in Milaan-San Remo.