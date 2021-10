Matteo Sobrero van Astana naar BikeExchange-Jayco

Matteo Sobrero komt volgend jaar uit voor BikeExchange-Jayco. De 24-jarige Italiaanse hardrijder stapt over van Astana-Premier Tech en tekent voor twee jaar bij de Australische formatie van Gerry Ryan. “Ik geloof echt dat het een goede stap is in mijn carrière”, aldus Sobrero.

De Italiaan is een beloftevolle tijdrijder, wat hij dit jaar liet zien door niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna te verslaan op het Italiaans kampioenschap tegen de klok. Sobrero maakte daarnaast deel uit van de winnende Mixed Relay-ploeg op het voorbije EK wielrennen in Trento. Op het WK in Vlaanderen waren de Italianen, met Sobrero als een van de motoren, goed voor brons.

Juiste omgeving

Sobrero liet dit seizoen echter ook zien dat hij veel meer kan dan alleen maar tijdrijden. Zo werd hij derde in de Ronde van Slovenië, achter Tourwinnaar Tadej Pogačar en Diego Ulissi, maar voor mannen als Rafal Majka, Tanel Kangert en Matej Mohorič. “Ik geloof dat Team BikeExchange de juiste ploeg is voor mij, ook al omdat ze altijd goed presteren in het tijdrijden. Ik heb Edoardo Affini en Alex Konychev om advies gevraagd en zij vertelden me dat het een geweldige omgeving is om in te werken.”

Teammanager Brent Copeland verwacht veel van nieuwkomer Sobrero. “Ik volg al een tijdje zijn uitslagen en ik ben niet verrast door zijn exceptionele prestaties. Matteo is nog altijd jong en we zullen hem op de best mogelijke manier begeleiden, om zo tot nog betere resultaten te komen. Hij is een belangrijke aanwinst voor onze ploeg.”