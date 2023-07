Sobrero en Engelhardt bezorgen Jayco AlUla een-tweetje in Tour of Austria

Matteo Sobrero heeft woensdag de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen, voor zijn ploegmaat Felix Engelhardt van Jayco AlUla. De Italiaan doorbreekt met zijn overwinning de zegereeks van Jhonatan Narváez, die achtste werd maar wel zijn leiderstrui behoudt in de vijfdaagse rittenkoers.

Met Jhonatan Narváez in de leiderstrui begon de vierde etappe van de Tour of Austria in St. Johann Alpendorf, voor een rit van bijna 200 kilometer naar Steyr. Op het programma stonden drie heuveltjes, waarvan de Saaß (2,8 km aan 4,4%) en de Porscheberg (1,4 km aan 11%) in de laatste dertig kilometer.

Een kopgroep van negen man vormde zich, zonder grote namen. Samuele Rivi van EOLO-Kometa was op 6.51 minuut achterstand van Narváez de best geplaatste renner in die vlucht van de dag. De groep met vooral Oostenrijkers en Duitsers begon met ruim een minuut voorsprong aan de heuvelzone in de finale.

Elitegroep houdt geen stand

Dat was niet genoeg om uit handen te blijven van het peloton, want 25 kilometer voor de meet volgde een algemene hergroepering. Daardoor werd vanuit het peloton gestreden om de ritwinst op de steile Porscheberg. Een groepje met Narváez, Pavel Sivakov, Felix Engelhardt, Matteo Sobrero, Floris De Tier en Johan Meens reed daar weg van de rest, maar kon niet vooruit blijven.

Een compact peloton kwam terug, waardoor met ruim twintig renners gesprint werd in Steyr. Jayco AlUla speelde daarin op de verrassing en behaalde met Sobrero en Engelhardt een een-tweetje, voor Michael Boros (Elkov-Kasper). Lennert Teugels was op de vierde plaats de beste Belg. Narváez eindigde als achtste en blijft leider, met nog een etappe te gaan.