Mathieu van der Poel wint Container Cup (zevenkamp) woensdag 27 mei 2020 om 20:53

Mathieu van der Poel heeft de Container Cup op zijn naam geschreven. Dat is een programma op de Vlaamse tv-zender 4 waarin een dertigtal topsporters het tegen elkaar opnamen in een zevenkamp: lopen, klimmen, roeien, schieten, golfen, gewichtheffen en fietsen. Van der Poel haalde het van twee andere wielrenners: Greg Van Avermaet en Oliver Naesen.

Bij de dertig onder meer Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Victor Campenaerts, Toon Aerts, Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Thibau Nys en Jolien D’hoore, maar dus ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Elke avond kwamen twee atleten tegen elkaar uit en de programmamakers zetten Van Aert en Van der Poel – niet toevallig – tegenover elkaar in de laatste aflevering. De uitdaging: Greg Van Avermaet van de eerste plaats stoten.

En daar slaagde Van der Poel in. De regerende wereldkampioen veldrijden maakte indruk en verpulverde de tijd van Van Avermaet met maar liefst een halve minuut. Van der Poel is met voorsprong de beste allrounder. Wout van Aert, die als laatste aan de beurt kwam, deed het nog uitstekend in het roeien (tweede) en het fietsen (beste tijd), maar kwam uiteindelijk niet in de buurt van de scherpe totaaltijd van Van der Poel. De renner van Jumbo-Visma eindigde als twaalfde. Bij de dames haalde sprintster Hanne Claes het van Jolien D’hoore en zwemster Fanny Lecluyse.

Wie de Container Cup wil terugkijken of de volledige uitslagen wil zien, surft naar de website van VIER.

Uitslagen:

Heren

1. Mathieu van der Poel (wielrennen)

2. Greg Van Avermaet (wielrennen)

3. Oliver Naesen (wielrennen)

4. Tom Brys (roeien)

5. Dennis Praet (voetbal)

6. Dirk Van Tichelt (judo)

7. Victor Campenaerts (wielrennen)

8. Thibau Nys (wielrennen)

9. Toon Aerts (wielrennen)

10. Simon Mignolet (voetbal)

Dames

1. Hanne Claes (atletiek)

2. Jolien D’hoore (wielrennen)

3. Fanny Lecluyse (zwemmen)

4. Kirsten Flipkens (tennis)

5. Elise Mertens (tennis)

6. Kim Mestdagh (basketbal)

7. Tessa Wullaert (voetbal)

8. Nina Sterckx (gewichtheffen)