dinsdag 7 november 2023 om 20:30

Mathieu van der Poel prijkt op de cover van de nieuwe RIDE

Met overwinningen in Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg kroonde Mathieu van der Poel zich tot de beste eendagsrenner van het afgelopen wielerjaar. Het is daarom meer dan verdiend dat hij wordt uitgelicht op de cover van de nieuwe winter-editie van RIDE Magazine , die op 24 november verschijnt.

RIDE is een premium wielermagazine dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Vier keer per jaar delen we onze wielerpassie in de vorm van een magazine van meer dan 150 pagina’s. Daarin wordt niet alleen aandacht besteed aan de profsport, maar ook aan fietstoerisme, materiaal, training, gezondheid en voeding. RIDE is een wielerblad met mooie, interessante leesverhalen dat nog maanden op de salontafel blijft liggen. Ideaal om de steeds langer wordende avonden mee door te komen.

We kunnen alvast verklappen dat lezers van de nieuwe RIDE worden getrakteerd op een tien pagina’s lang verhaal over Mathieu van der Poel. Onze hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs interviewde naar aanleiding van de winst van de Vélo d’Or Classiques de wereldkampioen voor Vélo Magazine/L’Équipe. Het leverde een mooie terugblik op met een van de grote smaakmakers van 2023. Wat er nog mee in onze winter-editie staat? Dat onthullen we binnenkort.

