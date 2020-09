Martin Laas de beste in openingsrit Ronde van Slowakije woensdag 16 september 2020 om 14:08

Martin Laas heeft BORA-hansgrohe een extra zege bezorgd in de eerste etappe van de Ronde van Slowakije. De snelle Est was in de eindsprint van Žilina sterker dan Shane Archbold en de Belg Sean De Bie.

De vierdaagse rittenkoers begon deze voormiddag met een korte rit in lijn van 106 kilometer met start en aankomst in Žilina, de vijfde stad van het land. Aan de oevers van de rivier de Váh wordt later vandaag ook een individuele tijdrit van 7,1 kilometer afgewerkt.