Martin Laas beloont vertrouwen bijna met zege: “Vrij goede benen in de sprint”

Martin Laas moest in de openingsetappe van de Saudi Tour alleen in Caleb Ewan zijn meerdere erkennen. De Est kreeg het vertrouwen van de ploegleiding van BORA-hansgrohe om te sprinten en was meteen dicht bij de overwinning.

“Het was niet zo zwaar als verwacht vandaag”, liet Laas naderhand weten. “Er waren een paar nerveuze momenten, vooral op de gravelpassage waar Matteo (Fabbro, red.) helaas betrokken was bij een valpartij. De ploeg heeft me de hele dag goed beschermd en me vervolgens in een goede positie gebracht voor de finale. Ik had vrij goede benen in de sprint, maar Caleb was uiteindelijk gewoon te sterk. Er zijn hier echter nog verschillende kansen en we zullen het zeker opnieuw proberen. Hopelijk lukt het ons de volgende keer om te winnen.”

Het plan bij BORA-hansgrohe vandaag was om voor Laas te rijden, vertelde sportief directeur Rolf Aldag. “Er waren eigenlijk twee of drie kritieke punten in het parcours. De ploeg probeerde de kop te nemen en het peloton te doen breken bij de zijwind. We wilden niet wachten op anderen, maar zelf het initiatief nemen. Uiteindelijk was er niet genoeg wind om het peloton te splitsen. Op de gravelpassage zaten we ook vooraan. Matteo Fabbro was echter betrokken bij een val, wat hem zijn kans in het algemeen klassement kostte. We zullen moeten afwachten hoe hij zich voelt.”

Laas kon in de finale rekenen op het vertrouwen van de ploeg. “De finale was wat technisch, maar we wisten dat Martin op dit moment in goede vorm is. Met Danny (Van Poppel, red.) en Jordi (Meeus) als lead-out, konden we hem in een goede positie vooraan brengen. Het moet gezegd worden dat tweede worden achter Caleb Ewan, en vlak voor Fernando Gaviria, een hele prestatie is en een goed resultaat voor de ploeg”, zei Aldag tot slot.