Martijn Tusveld blijft twee jaar langer bij Team DSM

Team DSM heeft in deze Tour de France het contract met Martijn Tusveld opengebroken en voor twee jaar verlengd. De Utrechter rijdt momenteel in de Ronde van Frankrijk nadat hij eerder dit seizoen ook al verdienstelijk in de Giro d’Italia presteerde. Het liefst zou Tusveld dit seizoen ook nog van start gaan in de Vuelta a España die op 19 augustus in ‘zijn’ Utrecht van start gaat.

De 28-jarige Tusveld behoort tot de betere Nederlandse klimmers en is op het geaccidenteerde terrein een van de meest waardevolle renners binnen zijn ploeg Team DSM. Nadat hij in 2017 bij Roompot-Nederlandse Loterij als prof debuteerde, stapte hij een jaar later over naar Team Sunweb. Vanaf die tijd is hij de ploeg van Iwan Spekenbrink steeds trouw gebleven.

Toch moest hij vorig jaar nog lang wachten voordat zijn contract met een jaar werd verlengd. In de Giro d’Italia reed hij een sterke ronde. In de bergrit naar Cogne eindigde hij als vijfde. In de Italiaanse ronde heeft hij met zijn manier van rijden en de houding richting het team indruk op de teamleiding gemaakt, die daardoor besloot om zijn contact met twee jaar te verlengen tot eind 2024.