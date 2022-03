Markus tweede in Fryslân Tour: “Het was close, maar ik ben hartstikke tevreden”

Riejanne Markus is in de openingsetappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour als tweede geëindigd. In de individuele tijdrit rondom Surhuisterveen moest de 27-jarige Nederlandse alleen wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk voor zich dulden, en dat met slechts zeven seconden.

Markus ging relatief vroeg van start en legde het parcours van 14,4 kilometer af in een tijd van 18m41s. Een paar minuten later dook Van Dijk daar zeven seconden onder, maar verder kwam niemand in de buurt van de renster van Jumbo-Visma, die zo als tweede eindigde in de tijdrit. “Ik ben superblij met de tweede plaats”, vertelde Markus na de rit-tegen-de-klok op de website van haar werkgever.

“Ik kom net terug van hoogtestage en daar hebben we specifiek getraind op de tijdrit, dus het is fijn dat alles goed ging vandaag. Er zaten nog wel wat verbeterpuntjes in mijn race, dus dan vraag je je af of de winst er niet in had gezeten. Het was close, maar ik ben hartstikke tevreden.”

Markus kijkt nu uit naar de komende etappes naar Bakkeveen en Drachten, zeker nu ze volop in de race is voor de eindzege. “Het doel is om voor het klassement te gaan. Er komen twee mooie en pittige etappes aan, dus we gaan kijken of we nog een plekje kunnen opschuiven”, klinkt het.