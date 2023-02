Mark Cavendish staat na tien jaar weer aan de start van ZLM Tour

Tien jaar na zijn laatste deelname aan de ZLM Tour verschijnt Mark Cavendish in 2023 opnieuw aan de start van de Nederlandse etappekoers. De voormalig wereldkampioen wil deze zomer in de Tour de France het recordaantal etappezeges alleen in handen krijgen. Zijn laatste voorbereidingen daarvoor treft hij in de ZLM Tour (7-11 juni).

Cavendish kan dit jaar met een 35ste etappezege in de Tour een stukje sportgeschiedenis schrijven. De 37-jarige Brit staat momenteel op 34 ritzeges in de Ronde van Frankrijk en moet het record van meeste etappezeges nu nog delen met de al even legendarische Eddy Merckx. “En waar anders dan in de ZLM Tour kan een sprinter zijn topvorm aanscherpen in voorbereiding op de Tour de France?”, stelt Joost van Wijngaarden namens organisator Libéma Profcycling.

“Met de ZLM Tour willen wij de ideale voorbereidingskoers voor sprinters richting de Tour de France zijn. Dat niemand minder dan Mark Cavendish er met zijn nieuwe ploeg Astana Qazaqstan voor kiest de ZLM Tour te rijden in aanloop naar zijn grote doel, bevestigt wat mij betreft die status”, laat Van Wijngaarden weten in een persbericht.

Cavendish nam vier keer eerder deel aan de ZLM Tour. In 2007 en 2008 wist hij de afsluitende vijfde etappe te winnen. In 2012 en 2013 deed hij zelfs mee voor de eindzege. Van etappezeges kwam het in die jaren niet, maar de sprinter wist in 2012 wel beslag te leggen op de eindwinst, voor onder meer Lars Boom en Tom Dumoulin.

Met een korte proloog en vier vlakke ritten heeft Cavendish dit jaar ook volop kans op succes. “Hopelijk raakt Cavendish dit seizoen nog één keer in topvorm en gaan we in juni mooie dingen van hem zien in de ZLM Tour. Het zou erg mooi zijn als we Mark Cavendish nog een keer als winnaar mogen toevoegen aan onze erelijst”, aldus Van Wijngaarden.

Tegenstand

Wil Cavendish een gooi doen naar winst in de ZLM Tour, zal hij in ieder geval moeten afrekenen met sterke blokken van WorldTour-teams Jumbo-Visma, Team DSM en Alpecin-Deceuninck. Intermarché-Circus-Wanty staat (onder voorbehoud) eveneens op de voorlopige startlijst. Het startveld in de ZLM Tour 2023 wordt aangevuld met ProContinentale-ploegen Bingoal-WB, Team Flanders-Baloise, Tudor, Q36.5 Pro Cycling, Green-Project-Bardiani CSF-Faizanè, Team Corractec, Burgos-BH en enkele continentale teams.