zaterdag 7 oktober 2023 om 15:03

Mark Cavendish maakt morgen (al) comeback in Ronde van Turkije

Enkele dagen geleden werd al bekend dat Mark Cavendish toch nog een jaar zal doorgaan als beroepswielrenner, maar de Britse sprinter is ook dit seizoen nog te zien in het peloton. Cavendish is inmiddels volledig hersteld van zijn sleutelbeenbreuk en maakt deel uit van de selectie van zijn ploeg Astana Qazaqstan voor de Ronde van Turkije (8-15 oktober).

‘It’s not over yet’. Met dit veelzeggende zinnetje kondigde Astana Qazaqstan afgelopen woensdag aan dat Mark Cavendish toch nog een jaar zal doorgaan als prof. De 38-jarige Brit wilde na dit jaar eigenlijk afscheid nemen, maar na zijn val en opgave in de Tour de France zijn de plannen gewijzigd. Cavendish zal in 2024 kortom nog in actie komen, maar is de komende week ook te zien in de Ronde van Turkije.

Cavendish is de grote blikvanger binnen de selectie van Astana Qazaqstan en zal waarschijnlijk worden uitgespeeld in de sprintetappes, al heeft de Kazachse formatie met Cees Bol en Gleb Syritsa nog twee rappe mannen in de gelederen. Syritsa won vorige maand nog twee etappes in de Tour de Langkawi.

Voor het klassement is het uitkijken naar Alexey Lutsenko, die de voorbije weken ook uitstekend op dreef was, en Harold Tejada. De kersverse Aziatische kampioen Yevgeniy Fedorov en Michele Gazzoli – die normaal uitkomt voor de opleidingsploeg van Astana – vervolledigen de selectie.

Sprintduel Cavendish-Philipsen?

De 58ste editie van de Ronde van Turkije begint dus morgen met een vlakke etappe van 175 kilometer van en naar Antalya. Cavendish zal deze rit ongetwijfeld met rood hebben omcirkeld in het routeboek, al moet hij dan nog wel zien af te rekenen met topfavoriet Jasper Philipsen.