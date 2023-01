Marion Norbert-Riberolle: “Vandaag heeft de sterkste wél gewonnen”

Zaterdag was Marion Norbert-Riberolle nog zwaar ontgoocheld na het BK veldrijden in Lokeren, vandaag is er de glimlach na haar overwinning in Otegem. De renster van Crelan-Fristads leek ook in de West-Vlaamse modder op weg naar een tweede plaats, maar won na een late plottwist alsnog van Aniek van Alphen.

Het venijn zat hem in de staart, want Norbert-Riberolle wist in de slotfase van de cross toch weer terug te keren bij Van Alphen. De Nederlandse leek met een halve ronde te gaan nog op weg naar de overwinning, maar zat duidelijk door haar beste krachten heen en had geen antwoord meer op een ultieme versnelling van Norbert-Riberolle.

Norbert-Riberolle kwam zo alsnog als eerste over de streep, voor Van Alphen en Denise Betsema, en wist zo haar BK-teleurstelling door te spoelen. Zaterdag werd ze in Lokeren namelijk vice-kampioen van België, achter Sanne Cant, na pech in de openingsronde. “Ik ben heel blij met deze zege, al is het niet in de Belgische kampioenentrui”, vertelde de geboren Française aan het regionale WTV.

“Na mijn val ben ik op woede proberen terug te keren tot bij Van Alphen. Vandaag heeft de sterkste gewonnen, zaterdag op het BK was dat niet het geval”, laat ze weinig aan de verbeelding over.