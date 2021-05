Na fraai voorbereidend werk van de Nederlandse selectie heeft Marijn van den Berg de eerste rit in de Orlen Nations Grand Prix gewonnen. De Nederlander drukte na een uitstekende lead-out van Rick Pluimers en Mick van Dijke zijn wiel als eerste over de meet in Bialystok en is de eerste leider.



Marijn Van Den Berg wins the first stage of Orlen Nations Grand Prix 📽️ – TVP Sport pic.twitter.com/OsapP6PEnh — FC U23/19 (@19U23) May 29, 2021