Marianne Vos flitst naar proloogzege in Simac Ladies Tour

Marianne Vos heeft op indrukwekkende wijze de proloog van de Simac Ladies Tour, vroeger bekend als de Boels Ladies Tour, gewonnen. De kopvrouw van Jumbo-Visma denderde op het 2,4 kilometer lange parcours in Ede naar de ritzege en de eerste leiderstrui. Ze bleef landgenote Ellen van Dijk vijf seconden voor. Cecilie Uttrup Ludwig eindigde als derde op zes seconden.

De eerste echte richttijd op het korte parcours in Ede was van Marianne Vos. Met haar explosiviteit en techniek vloog ze door de bochten en zette ze een tijd neer van 3.01 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 47,7 kilometer per uur. Daarmee door Vos met acht seconden onder de tijd van Charlotte Kool en Barbara Guarischi.

Voor erkende tijdritspecialisten als Ellen van Dijk (3.06) en Lisa Klein (3.09) bleek de afstand te kort om de motor echt in gang te trekken. Zij beten zich stuk op de tijd van Vos. Ook de eindwinnares van 2019, Christine Majerus, kwam zeven seconden tekort.

In de ultieme finale van de proloog kwamen ook nog sprinters als Lorena Wiebes en Lonneke Uneken aan het vertrek, maar ook de troeven van Team DSM en SD Worx moesten tijd inleveren op Vos. Wiebes verloor zeven seconden en Uneken zes seconden. Ook Deens kampioene tijdrijden Emma Norsgaard gaf tijd toe. De laatste renster die nog wat aan de toptijd van Vos kon doen was de Zwitserse Marlen Reusser, maar zij verloor elf seconden.