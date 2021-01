Marianne Vos: “De Spelen en het weg-WK zijn grote doelen”

Video

Marianne Vos heeft in het veld haar eerste koersen in de kleuren van Jumbo-Visma al achter de rug, maar rap na het crossseizoen is ze ook op de weg met haar nieuwe ploeg te bewonderen. Haar doelen dit jaar zijn de voorjaarsklassiekers, de Olympische Spelen in Tokio en het WK.

Vos is blij dat ze ook bij Jumbo-Visma de kans krijgt om het veldrijden met de weg te combineren. “Het is een interessante combinatie en je moet zorgen voor een goede balans. Ik ben erg blij met de unieke steun van de ploeg”, laat de meervoudige wereldkampioene weten. Samen met haar coach en de ploeg heeft ze haar programma zo opgesteld, dat ze straks na het crossseizoen zo goed mogelijk aan het wegseizoen kan beginnen. “Ik denk dat ik mijn vorm uit het veld straks zo kan doortrekken naar het wegseizoen, dat daarna vrij snel volgt.”

Voordat het wegseizoen begint, staat eerst nog het WK veldrijden op de planning. In Oostende wil Vos zo goed mogelijk voor de dag komen. “Ik ben tevreden hoe alles gaat. Het niveau in de cross is erg hoog. Het podium halen zou al erg mooi zijn, maar op het WK weet je het nooit. Het wordt een interessant seizoen. Ik bekijk mijn doelen per stuk en ik wil dus nog niet te ver vooruitkijken, maar natuurlijk zijn de Olympische Spelen en daarna het WK op de weg grote doelen. Eerst kijk ik uit naar het WK veldrijden en dan hebben we nog een aantal prachtige voorjaarsklassiekers.”

Programma Marianne Vos voor 2021

Ronde van Vlaanderen

Amstel Gold Race

Luik-Bastenaken-Luik

Olympische Spelen

WK wielrennen