Mareczko snelt naar hattrick in Ronde van Hongarije, Van der Poel derde dinsdag 1 september 2020 om 16:27

Jakub Mareczko heeft de smaak te pakken in de Ronde van Hongarije. De rappe Italiaan van CCC boekte in Kazincbarcika zijn derde opeenvolgende ritzege. Emīls Liepiņš kwam als tweede over de streep, David van der Poel eindigde knap als derde.

Harper laat zich zien als vroege vluchter

Na twee vlakke etappes op rij volgde vandaag, op papier althans, een iets lastigere rit met start in Sárospatak en finish in Kazincbarcika. In aanloop naar de finale kregen de renners twee klimmetjes van derde categorie voor de wielen geschoven, maar een massasprint met tweevoudig ritwinnaar Jakub Mareczko, leider Kaden Groves en Jon Aberasturi behoorde zeker tot de mogelijkheden.

De renners vertrokken in regenachtige omstandigheden voor een etappe van 180 kilometer, maar gelukkig voor het peloton begon al snel weer het zonnetje te schijnen. Na een razendsnelle openingsfase probeerde een kopgroep zo lang mogelijk vooruit te blijven in deze voorlaatste etappe. Chris Harper was mee namens Jumbo-Visma en de Australiër kreeg het gezelschap van Diego Pablo Sevilla, Alejandro Osorio, János Pelikán en Balázs Rózsa.

Nieuwe sprint, zelfde winnaar

De vijf aanvallers reden op een gegeven moment vier minuten voor het peloton uit, maar écht uitzicht op de ritzege hadden ze nooit. Harper wist nog vrij lang stand te houden, maar werd op minder dan twintig kilometer van de streep ingerekend door het peloton. De ritwinnaar kwam er na een sprint en opnieuw bleek Mareczko de snelste, voor Liepiņš en David van der Poel. Sasha Weemaes was de eerste Belg op de vierde plaats.

Morgen zal de beslissing vallen in de Ronde van Hongarije. Niet alleen omdat dan de slotetappe op het programma staat, maar ook omdat de renners een heuse bergetappe krijgen voorgeschoteld. De finish ligt na een beklimming van bijna dertien kilometer aan 5,5%.