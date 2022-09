Marco Haller moet – na incident met motor – Tour of Britain al verlaten

Voor Marco Haller heeft de Tour of Britain slechts enkele kilometers geduurd. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe, die de laatste weken goed op dreef was, botste al vroeg in de openingsetappe op een motor en is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 31-jarige Haller is naar het ziekenhuis voor een medische check-up, om te kijken wat nu de exacte schade is, zo laat zijn ploeg BORA-hansgrohe weten via social media. Het uitvallen van de Oostenrijker is een flinke streep door de rekening van de Duitse formatie, aangezien Haller bezig was aan een goede periode.

Haller was twee weken geleden namelijk nog de beste in de BEMER Cyclassics. De ervaren renner wist de Duitse WorldTour-koers winnend af te sluiten, door in een sprint af te rekenen met zijn medevluchters. Niemand minder dan Wout van Aert strandde op de tweede plaats, Quinten Hermans werd derde.

Haller won eerder dit jaar ook al de vierde etappe in de Tour of Norway.

🇬🇧 #TourOfBritain unfortunately @mhaller91 is already out from the race as he was involved in a crash with a motorbike. he is on the way to hospital for further check ups. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 4, 2022