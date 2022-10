Marcel Sieberg weg, Kelvin Dekker komt: veel veranderingen in trainersstaf Team DSM

Team DSM kent richting het komende wielerseizoen een grote wisseling van coaches en trainers binnen hun wielerploegen. Het team neemt afscheid van Marcel Sieberg, Huub Duijn, Dajo Sanders, Sebastian Deckert en Boris Zimine. Nieuw zijn Kelvin Dekker, Callum Ferguson, Christian Guiberteau en Joey van Rhee.

Dajo Sanders volgt Thymen Arensman naar INEOS Grenadiers, terwijl Marcel Sieberg, Sebastian Deckert en Boris Zimine naar het nieuwe Zwitserse ProTeam Tudor van manager Fabian Cancellara vertrekken.

Van de nieuwkomers was Kelvin Dekker (zoon van Erik Dekker) het afgelopen seizoen actief als performance manager bij Allinq CT en daarvoor was hij ploegleider bij de vrouwen van NXTG Racing. Komend jaar zal hij zich ook focussen op het vrouwenprogramma binnen Team DSM.

Callum Fergusson werkte de laatste jaren met jonge talenten bij Zappi Racing Team en Mg-Kvis Colours For Peace. De Fransman Christian Guiberteau keert terug naar Team DSM, waar hij al actief was tussen 2011 en 2015. Daarna was hij actief bij Cofidis. Dit tweetal zal vooral actief zijn rond het WorldTeam van Team DSM.

Joey van Rhee, oud-renner van onder meer Jo Piels en Monkey Town, begeleidde Pim Ronhaar in 2021 op weg naar de wereldtitel veldrijden bij de beloften in Oostende. Hij zal zich bij Team DSM vooral richten op de beloftenploeg.