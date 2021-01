Marc Soler hoopt op Giro-debuut: “Ik wil mezelf testen als klassementsrenner”

Marc Soler wilde eigenlijk al in 2020 zijn debuut in de Giro d’Italia maken, maar Movistar besloot de Spaanse klimmer uiteindelijk uit te spelen in de Tour de France en Vuelta a España. Soler hoopt dit jaar wél voor de eerste maal de Ronde van Italië te betwisten, zo laat hij weten in gesprek met Marca.

De 103e editie van de Giro d’Italia (gewonnen door Tao Geoghegan Hart) moest de definitieve doorbraak worden van de ronderenner Marc Soler, maar tijdens de coronabreak werden de plannen gewijzigd en dus werd de Spanjaard uitgespeeld in de Tour en Vuelta. In die laatste ronde won hij de tweede etappe met aankomst in Lekunberri.

In beide grote rondes kreeg Soler de ruimte om aan te vallen, maar reed hij ook geregeld op kop voor klassementskopman Enric Mas. Dit jaar hoopt Soler als kopman aan de start te staan van een drieweekse rittenkoers. “Het plan is om naar de Giro te gaan, waar ik zal worden uitgespeeld als kopman voor het klassement”, aldus Soler.

Ontdekkingstocht

“Ik wil mezelf testen als klassementsrenner in een grote ronde. Ik weet dan ook of er een toekomst is als rondekopman. Ik geloof in mijn kwaliteiten als ronderenner. De ploeg heeft ook vertrouwen en dus mag ik het waarschijnlijk laten zien in de Giro. Ik kan niet wachten en zal alles geven om een goed klassement te rijden.”

“Ik heb altijd in dienst gereden van een kopman, maar ik wil nu zo constant mogelijk presteren en zo weinig mogelijk tijd verliezen. Ik heb nog nooit de Giro gereden en wil het allemaal ontdekken, maar we moeten de definitieve programma’s nog samenstellen. Dat zal gebeuren op een trainingskamp in januari in Almería.”

Overige kopmannen

Movistar beschikt in 2021 over vier (potentiële) klassementskopmannen, met naast Soler ook Enric Mas, nieuwkomer Miguel Ángel Lopez en oudgediende Alejandro Valverde. Volgens de regionale krant Diario de Navarra delen Mas en López het kopmanschap in de Tour. In de Vuelta rekent Movistar in elk geval op Valverde.