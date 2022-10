Marc Sarreau krijgt contractverlenging van een jaar bij AG2R Citroën: “Momentum voortzetten”

De 29-jarige Marc Sarreau zal ook in 2023 in het tenue van AG2R Citroën koersen. De Fransman was einde contract, maar heeft een contractverlenging van een jaar versierd. “Mijn overwinningen aan het einde van het seizoen heeft iedereen goed gedaan.”

Sarreau kon in 2022 viermaal zegevieren. Zo won hij Cholet-Pays de la Loire en drie etappes in de Tour Poitou-Charentes. “Eind 2022 heb ik het vertrouwen van de ploeg en de smaak van de overwinning teruggevonden. Dat heeft iedereen goed gedaan. Ik ben dan ook heel blij dat ik een extra seizoen bij AG2R Citroën kan koersen”, laat Sarreau weten op de site van de ploeg.

“Ik heb nog twee kansen om dit seizoen te winnen, in de Tour de Vendée en Parijs-Bourges. Daarna zal ik plannen maken voor 2023 met de wens om dit momentum voort te zetten en meer overwinningen te boeken met de ploeg.” Ook algemeen directeur Vincent Lavenu is blij met de contractverlengingen van de Fransman. “Zijn vier overwinningen en vele podiumplaatsen dit seizoen bewijzen dat hij een van de beste sprinters van het peloton is.”