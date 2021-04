Marc Hirschi wil in Romandië voor etappezeges gaan

UAE Emirates heeft de ploeg aangekondigd die dinsdag in de Ronde van Romandië aan de start staat. Rui Costa en David De la Cruz zijn de troeven voor het klassement, terwijl Diego Ulissi en Marc Hirschi op jacht naar etappezeges gaan.

“Ik ben echt gemotiveerd voor de Ronde van Romandië. Om thuis in Zwitserland te koersen is altijd leuk. Sinds ik een maand geleden aan mijn seizoen begon heb ik al wat koersen in mijn benen. Ik kijk ernaar uit om mezelf te testen. Als ik me goed voel, wil ik voor ritzeges gaan. We hebben hier een erg sterke ploeg, dus ik denk dat we wel wat kunnen uitrichten”, aldus Hirschi.

De Ronde van Romandië staat voor 27 april tot aan 2 mei op de kalender.

UAE Emirates voor de Ronde van Romandië 2021

Rui Costa

Alessandro Covi

David De la Cruz

Marc Hirschi

Cristian Muñoz

Maximiliano Richeze

Diego Ulissi