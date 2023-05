Marc Hirschi in polepositie voor eindzege in Hongarije: “Moest alle aanvallen pareren”

Marc Hirschi heeft de Ronde van Hongarije bijna op zak. Maar dat heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. “Niet normaal hoeveel aanvallen ik op de slotklim heb moeten beantwoorden. Dit was echt een lastige dag”, aldus Hirschi in het flashinterview.

Daar is geen woord van gelogen. Jhonatan Narvaez bestookte de Zwitser wel vijf keer, net als zijn INEOS-Grenadiers-ploegmaten Egan Bernal en Ben Tulett. Om van Team DSM, met Oscar Onley en Max Poole, nog te zwijgen. “Ik heb geprobeerd om iedereen te volgen, maar dat ging gewoon niet. Er stonden nog meer dan vijftien renners dicht in het klassement, dus heel veel renners waren nog gevaarlijk.”

“Soms kende ik bepaalde, jonge renners ook niet, wanneer ze aanvielen. Dan moest ik eerst wachten op de communicatie met de auto, vooraleer ik wist of ik moest achtervolgen. Het was ook niet echt steil. Dus was het vooral een kwestie van attent te zijn.”

Gelukkig had de Zwitser nog zijn Nieuw-Zeelandse ploegmaat Finn Fischer-Black bij zich. “Zonder hem had ik de trui nooit gehouden. Zeker zijn werk om Narvaez telkens te gaan halen, was enorm belangrijk. Ik ben blij dat ik de trui in mijn bezit houd, maar ik heb wel nog schrik voor de vlakke slotrit van morgen. Als het regent, kan zo’n criterium in de stad voor valpartijen zorgen. Hopelijk ontsnap ik daaraan.”