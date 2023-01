Manon Bakker wint Luxemburgse cross, Gerben Kuypers nipt verslagen bij de mannen

Manon Bakker heeft zondag de Grand Prix Garage Collé Pétange (C2) op haar naam geschreven. De 23-jarige renster van Crelan-Fristads versloeg in de Luxemburgse veldrit haar ploeggenote Xaydee Van Sinaey. Bij de mannen ging de overwinning naar de Franse kampioen Joshua Dubau, die net te sterk was voor Gerben Kuypers.

Bakker kwam in Pétange met ruim verschil als eerste over de streep. Van Sinaey gaf 54 seconden toe en was daarmee de enige die binnen de minuut van de Nederlandse bleef. De derde plaats was voor de Italiaanse Francesca Baroni, die een minuut en 44 seconden verloor op Bakker. Laatstgenoemde boekte de tweede zege van haar seizoen, nadat ze begin november een C2-cross in Spanje won.

De mannenwedstrijd was beduidend spannender dan die van de vrouwen. Kuypers en Dubau reden ver voor de rest uit, maar konden elkaar niet definitief kwijtraken. Daardoor bleef de wedstrijd tot in de laatste ronde onbeslist. Uiteindelijk sleepte Dubau de overwinning uit de Brand door zijn Belgische concurrent met één tel verschil te kloppen. Achter hen reed Lucas Dubau, de tweelingbroer van Joshua Dubau, als derde over de streep.