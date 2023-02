Magnus Cort: “Niet gepland om vandaag voor de zege te gaan”

Magnus Cort pakte vanmiddag een twee op twee in de Volta ao Algarve. De sterke Deen was gisteren de sterkste op een lastige aankomst, maar hij kan het dus ook in een relatief vlakke rit. “Het plan was nochtans om de rit zo gemakkelijk mogelijk door te komen”, lacht Cort in het flashinterview.

“Dit komt heel onverwachts”, geeft Cort nog mee. “In de massasprint ging ik me sowieso niet mengen. Maar toen ik merkte dat de ontsnapping weinig ruimte kreeg, is wel het plan ontstaan om seconden te rapen in de tussensprint. Het was zo’n harde sprint op de kasseien dat we een gaatje kregen.”

Zelfs dan ging er nog geen lampje bij Cort branden. “Aan de ritzege dacht ik niet. Maar de jongens van INEOS-Gradiers zeiden meteen: let’s go. Ze wilden doorzetten en daar wilde ik wel mee in gaan. Het was een heel goede groep om mee samen te werken. Bij momenten leek het op een ploegentijdrit.”