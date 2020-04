Mads Pedersen, de wereldkampioen die zijn trui niet kan tonen: “Er zijn belangrijker dingen” woensdag 15 april 2020 om 09:21

Ook voor Mads Pedersen blijft het een vreemde ervaring. Dan ben je wereldkampioen, wil je die trui zo graag tonen in jouw favoriete klassiekers, maar wordt er niet gekoerst. “Uiteraard is dit jammer, maar er zijn belangrijker dingen op dit moment.”

Parijs-Roubaix is met voorsprong de favoriete klassieker van wereldkampioen Mads Pedersen. “I would have enjoyed this day so much.” Zo luidt het bijschrift van een foto op zijn social media van zichzelf in de regenboogtrui in het Bos van Wallers. Gevolgd door een aantal hashtags met sponsors, zoals een profrenner in tijden van corona hoort te doen. Elk beetje extra visibiliteit is meegenomen.

In dezelfde gedachtengang organiseerde zijn ploeg Trek-Segafredo gisteren een vragensessie op Facebook. Pedersen, nog altijd maar 24, beantwoordde een pak vragen van fans en journalisten. Zo vertelde hij onder meer hoe hij zijn seizoen had opgebouwd richting het Vlaamse voorjaar. Met zijn favoriete Parijs-Roubaix als sluitstuk.

“Tour is ontzettend belangrijk”

“De opbouw ging via de Tour Down Under, het Belgische openingsweekend en Parijs-Nice. In de Omloop en Kuurne was ik nog niet top, maar in Parijs-Nice zette ik wel een belangrijke stap vooruit. Ik wilde echt op mijn best zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Jammer dat het niet is doorgegaan, maar er zijn op dit moment belangrijker dingen in het leven dan het dragen van mijn trui in een wielerwedstrijd.”

“Het is wel belangrijk dat de Tour nog wordt verreden”, beseft Pedersen. “Voor het wielrennen, voor de teams, voor de sponsors.. Ja, desnoods zonder publiek. Natuurlijk is dat niet hetzelfde, maar momenteel is in de wereld niets hetzelfde. Het is economisch belangrijk. We moeten kunnen koersen en onze sponsors publiciteit geven, al was het alleen maar op tv.” Daarnaast hoopt hij dat ook de Monumenten nog een plekje krijgen op de najaarskalender.

“Misschien word ik wel de eerste renner die Parijs-Roubaix in september wint”, grapt hij. “Ik zal er in elk geval klaar voor zijn. In Denemarken mag er nog buiten gefietst worden, in tegenstelling tot sommige andere landen. Vandaag onderhoud ik vooral de conditie, zonder te veel intensiteit.” Hieronder kan je de volledige sessie met de wereldkampioen nog eens herbekijken.

