Maak kennis met de slaapproducten die je tijdens jouw fietsavonturen verzekeren van een goede nachtrust

Fietsliefhebbers kunnen vandaag de dag beschikken over allerlei materialen van topkwaliteit. De technologie, stijl en innovatie die bedrijven iedere keer weer weten te presenteren, blijft ons verbazen. Toch kunnen maar heel weinig merken claimen dat ze een volledig uniek buitenproduct hebben uitgevonden.

Vijftig jaar geleden introduceerden onze vrienden van Therm-a-Rest de allereerste geïsoleerde, zelfopblazende slaapmat en veranderden ze daarmee de manier waarop we kamperen. Dit iconische merk is marktleider in producten voor slapen in de buitenlucht en zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat jouw nacht onder de sterrenhemel buitengewoon comfortabel verloopt.

Compacte en vederlichte slaapproducten

De Therm-a-Rest collectie bestaat uit compacte, lichtgewicht en comfortabele slaapproducten, die voor zowel professionals als amateur niet meer weg te denken zijn uit hun uitrusting. Tijdens lange, slopende fietstochten is een goede nachtrust geen overbodige luxe.

Dat de matrassen en slaapzakken bijzonder compact zijn, zorgt ervoor dat ze ideaal zijn om te gebruiken tijdens jouw volgende bikepacking avontuur. Zodat je na een zorgeloze nacht weer vol energie jouw reist kunt vervolgen.

Lichtgewicht slaapmatten

De Therm-a-Rest NeoAir serie staat bekend om zijn lichtgewicht slaapmatten, die prima tijdens alle seizoenen binnen en buiten te gebruiken zijn. De NeoAir Topo Luxe is zowel lekker dik als ontzettend comfortabel. De Neo Air Xlite slaapmat past vanwege zijn kleine formaat in vrijwel in iedere rugzak of fietstas. De zelfopblaasbare Trail Pro vult zichzelf na het opendraaien van het ventiel vanzelf met lucht.

Trailpro Pine NeoAir Topo Xlite

Comfortabele slaapzakken

Naast slaapmatten ben je ook voor slaapzakken bij Therm-a-Rest aan het juiste adres. Zo helpt de Questar je door een koude nacht. Deze lichtgewicht slaapzak is geschikt voor vier seizoenen en te gebruiken tot temperaturen van -6 graden Celsius. De Hyperion behoort tot de lichtste slaapzakken op de markt, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Kortom, alle ingrediënten voor de nachtrust die je verdient na een lange dag fietsen zijn bij Therm-a-Rest aanwezig!

Questar Hyperion