Luxemburgse selectie voor WK veldrijden, staking bij sportkrant L’Équipe

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de Luxemburgse selectie voor het WK veldrijden in Oostende en een grote staking bij de beroemde Franse sportkrant L’Équipe.

Christine Majerus voert Luxemburgse WK-selectie aan

Luxemburg is klaar voor het aankomende WK veldrijden in Oostende (30-31 januari). Christine Majerus is de grote blikvanger namens het bescheiden veldritlandje. De 33-jarige renster won onlangs nog de EKZ-cross in Hittnau, eindigde als achtste in Bredene en Gavere en werd drie jaar geleden nog vierde op het WK in Valkenburg.

Loïc Bettendorff en Cédric Pries verdedigen de Luxemburgse eer in de U23-wedstrijd voor mannen, Maïté Barthels zal eind januari haar opwachting maken in de beloftenwedstrijd voor vrouwen. Luxemburg zal geen renners afvaardigen voor de wedstrijd voor elitemannen.

Personeelsleden L’Équipe komen in actie

De iconische sportkrant L’Équipe, opgericht in 1946, verscheen voor het laatst op 8 januari. Dit komt door een grote stakingsactie van personeelsleden van de krant, die zich niet kunnen vinden in een sociaal plan van de directie. De algemene directie van de krant wil herstructureren en is, om verliezen te vermijden, genoodzaakt om ongeveer vijftig mensen te ontslaan.

“Het personeel is er zich van bewust dat als dit plan doorgang vindt, het risico bestaat dat L’Équipe binnen enkele jaren verdwijnt”, aldus vakbondsman Francis Magois bij BFM TV. “Het gaat al niet goed met de redactie. Als er nu ook nog extra inspanningen worden gevraagd…” Het personeel heeft het plan inmiddels verworpen.

De redactie van L’Équipe kan intussen wel rekenen op steun van heel wat (ex-)wielrenners, die een verklaring hebben ondertekend waarin ze een snelle terugkeer willen van de krant. Onder meer Philippe Gilbert, Romain Bardet, Greg LeMond en Eddy Merckx tekenden de steunverklaring. Het tv-kanaal van L’Equipe en de websites blijven voorlopig wel gewoon draaien.