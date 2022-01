Luxemburgs kampioen Kevin Geniets nog twee jaar bij Groupama-FDJ

Kevin Geniets zal ook in 2023 en 2024 uitkomen voor Groupama-FDJ. De 25-jarige Luxemburger heeft namelijk zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd. Geniets komt sinds 2019 uit voor de formatie van manager Marc Madiot.

Geniets heeft het na drie seizoenen nog altijd naar zijn zin bij Groupama-FDJ en dus hoefde hij niet lang na te denken over een contractverlenging. De renner is ambitieus voor de komende jaren. “Ik wil met de ploeg kijken hoe ver ik kan komen in de klassiekers. Er zijn voor mij geen grenzen. Daarnaast wil ik me de komende jaren blijven inzetten voor mijn kopmannen in de grote rondes. Ik wil nog beter worden als klimmer, om zo langer mijn werk te kunnen doen.”

Belangrijke pion

Ploegleider Yvon Madiot, de jongere broer van teammanager Marc Madiot, is alleen maar lovend als het gaat over Geniets. “Kevin beschikt over enorm veel kwaliteiten, ook op menselijk vlak. Hij maakt deel uit van onze klassieke kern, maar is verder ook een gewaardeerde ploegmaat. Hij zal de komende jaren een belangrijke pion blijven binnen onze ploeg.”

Geniets, die zich de komende jaren dus nog verder wil ontplooien als klassiekerspecialist, stak vorig jaar al regelmatig zijn neus aan het venster. Zo werd hij negende in Omloop Het Nieuwsblad en zestiende in Strade Bianche. Hij wist in 2021 ook zijn eerste grote ronde, de Vuelta a España, tot een goed einde te brengen.