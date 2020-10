Luka Mezgec twee jaar langer bij Mitchelton-Scott

Luka Mezgec zal ook in 2021 en 2022 uitkomen voor Mitchelton-Scott. De Sloveense sprinter heeft zijn aflopende contract verlengd met twee seizoenen. De 32-jarige Mezgec koerst al sinds 2016 voor de Australische formatie.

Mezgec, die in het verleden uitkwam voor Giant-Alpecin maar in 2016 koos voor een Australisch avontuur, is maar wat blij met een contractverlenging. “Mijn laatste jaren bij Mitchelton-Scott waren echt geweldig en dit komt door de goede relatie met de ploeg. We maken elkaar beter, maar hebben ook nog eens veel plezier in dat proces.”

Mezgec maakte dit jaar zijn debuut in de Tour de France en werd gelijk tweede in Lyon en Champagnole. “Ik voelde echt de steun van de ploeg en ik besef nu dat ik in elke wedstrijd met de wereldtop kan wedijveren”, aldus de Sloveen, die niet alleen maar voor eigen rekening wil sprinten.

Michael Matthews

“Het aantrekken van Bling (doelt op Michael Matthews, red.) is iets positiefs, aangezien ik ook graag wat meer als lead out-renner wil functioneren. Ik heb in het verleden al de sprint aangetrokken voor Caleb Ewan en ik vind een rol als lead out-man fascinerend. We hebben met Michael in de ploeg nu ook meer opties in de wat lastige etappes. We kunnen dan van elkaar profiteren.”

Mezgec wist dit jaar geen overwinning te boeken in het tenue van Mitchelton-Scott, maar de snelle man zegevierde vorig jaar nog in de Ronde van Slovenië en tweemaal in de Ronde van Polen. Mezgec won in het verleden ook een etappe in de Giro d’Italia, een ritje in de Ronde van Catalonië en eendagswedstrijden als de Handzame Classic en de Veenendaal-Veenendaal Classic.