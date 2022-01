Lucinda Brand na zege in Hamme: “Het deed behoorlijk pijn”

Lucinda Brand heeft een goede zaak gedaan in het klassement van de X2O Badkamers Trofee. De wereldkampioene won vandaag de Flandriencross in Hamme, pakte kostbare tijd terug op haar concurrent Denise Betsema en staat nu aan de leiding in de stand. Maar gemakkelijk ging dat niet, vertelt ze in het flash-interview na afloop.

“Het deed behoorlijk pijn”, klinkt het. “Je hebt de hele winter en vooral de kerstperiode in een ritme gezeten. Mensen denken dan dat het makkelijk is om een weekend over te slaan, maar je bent er dan wel ineens even uit, en het is toch wel spannend om te kijken hoe je er dan weer in zit.”

Gevraagd of ze het morgen in de Wereldbeker Hoogerheide nu wat rustiger aan kan doen, met het oog op het WK in Fayetteville van volgende week, antwoordt Brand dat dat niet nodig is. “Nee, nee, we kunnen er morgen gewoon weer een keer voor gaan.”