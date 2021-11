Lucinda Brand na zege in Besançon: “Dit was een heel erg mooi parcours”

Lucinda Brand kan terugkijken op een perfect weekend. Zaterdag was ze de beste in de Urban Cross van Kortrijk, vandaag soleerde ze naar de zege in de Wereldbeker van Besançon. De wereldkampioene nam al in de eerste ronde de leiding en soleerde vervolgens naar de zege. “Ik kon gelijk de leiding pakken en dat moet je dan ook doen”, vertelde Brand na afloop in het flashinterview.

De wereldkampioene besloot al in de eerste ronde het initiatief te nemen en soleerde vervolgens in modderige omstandigheden naar de winst. De Canadese Maghalie Rochette werd tweede, voor Denise Betsema. Na afloop keek Brand nog eens terug op haar winnende race. “Ik kon gelijk de leiding pakken en dat is zeker fijn. In de eerste ronde wil je namelijk je eigen lijnen kiezen. Dat levert uiteindelijk de minste stress op.”

Brand nam dus al snel het commando over en wist haar grootste concurrente voor de Wereldbeker, Betsema, uit het wiel te rijden op de modderige en dus veeleisende omloop. De kopvrouw van Baloise Trek Lions bleef vervolgens de grenzen opzoeken. “Als je op dit parcours besluit te temporiseren, verlies je juist je momentum. Je moet hier juist een lekker tempo onderhouden, om zo goed door de modder te komen.”

“Het was dus zaak om de focus te behouden. Dat is zeker niet makkelijk, maar je mag hier niet stilvallen. Ik vond het echt een heel mooi parcours. Het is mooi dat het vandaag heel erg blubberig was en ik ben blij dat het zo goed verliep”, aldus Brand, die een hele cross foutloos bleef en zo haar achtste zege van het seizoen wist te boeken.

De Nederlandse gaat na haar zege in Besançon bovendien nog steviger aan de leiding (252 punten) in de Wereldbeker. Het verschil met Betsema (223 punten) is nu 29 punten in het voordeel van Brand. “Het is mooi om nu al een goede voorsprong te hebben. Ik ben er natuurlijk niet bij in Val di Sole (Brand is dan met Baloise Trek Lions op een tussentijdse stage, red.) en dus is het mooi om nu een buffer te hebben.”