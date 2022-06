Lucinda Brand: “Dat de finish zo technisch was, was in mijn voordeel”

Lucinda Brand keerde op de laatste dag van de Ronde van Zwitserland met de volle buit naar huis. De wegwielrenster en veldrijdster van Trek-Segafredo won de slotetappe en reed Kristen Faulkner bovendien uit de gele trui. “Het is fantastisch”, vertelde de Nederlandse na afloop.

Brand ging in de lange afdaling naar de slotklim naar Lantsch/Lenz in de aanval samen met de Zwitserse Jolanda Neff en reed een mooie voorsprong bij elkaar. Op de laatste klim reed Brand weg bij Neff en begon solo aan de laatste vijf kilometer. Even leek de Nederlandse zeker van de overwinning, maar dat was buiten gele trui Faulkner gerekend. De Amerikaanse kwam terug en met zijn tweeën gingen ze de laatste kilometer in. In de technische finish ging Faulkner echter onderuit, waardoor Brand gemakkelijk de eindzege kon binnenslepen.

“Toen Kristen begon te rijden en het verschil erg snel terugliep, was ik er vrij zeker van dat ze zou terugkeren”, blikte Brand terug. “Daarna probeerde ik niet gelost te worden. Ik wist hoe technisch de finish was en dat ik daar een enorm voordeel zou hebben. Ik moest eraan blijven hangen tot we hier aankwamen en gelukkig pakte het goed uit. Ik ben superblij, maar ook erg moe. Het is geweldig om een algemeen klassement te winnen. We moesten er hard voor werken. Het is echt geweldig dat ik het kon afmaken.”

Ook keek de 32-jarige Nederlandse kort terug op de hele Ronde van Zwitserland. “Ik vind het een mooie ronde. We begonnen met een korte etappe en eindigden met een heel zware rit. Het was van alles wat. Van mij mogen ze de ronde langer maken. Als ik de kans krijg, dan kom ik hier zeker terug om mijn titel te verdedigen.”