Lucinda Brand begint Ronde van Zwitserland voor vrouwen met ritzege

De eerste etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is gewonnen door Lucinda Brand. De Nederlandse klopte in een sprint met drie Clara Koppenburg en Pauline Rooijakkers. Brand gaat morgen als leidster van start in rit twee.

De Ronde van Zwitserland voor vrouwen begon zaterdagavond met omloop in en rond Vaduz. Tien keer moest er een ronde van 4,6 kilometer afgelegd worden, wat het totaal aantal kilometers op 46 bracht. Elke lus bevatte een klimmetje van vijfhonderd meter aan 5,5%.

Al vroeg in de wedstrijd waren Clara Koppenburg (Cofidis Women) en Pauliena Rooijakkers (Canyon//SRAM Racing) weggereden. Met nog dertig kilometer te gaan maakte Lucinda Brand in haar eentje de sprong naar voren. De drie werkten goed samen en wisten hun voorsprong uit te breiden tot een kleine minuut. Het zou tussen hen gaan om de zege en uiteindelijk toonde Brand zich de sterkste. Koppenburg werd tweede, Rooijakkers derde. In de achtervolgende groep sprintte wereldkampioene Elisa Balsamo naar plek vier.

Dankzij haar zege, mag Brand zondag ook in de leiderstrui starten. Ze verdedigt dan haar eerste plek tijdens een individuele tijdrit van 25,6 kilometer. De Zwitserse rittenkoers duurt nog tot en met dinsdag. Vorig jaar keerde de koers na twintig jaar terug op de kalender en ging Elizabeth Deignan er met de eindzege vandoor.