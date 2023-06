Luba Ladies Classic stopgezet vanwege veiligheidsredenen: “Klinkers waren losgereden”

De 26e editie van de Luba Ladies Classic, een klassieker op clubniveau voor elite-vrouwen, eindigde zaterdag na één ronde. De wedstrijd in Noordwijk werd stilgelegd na een ernstige valpartij. De organisatie vreesde dat er, door een gevaarlijke passage op het parcours, meer ongelukken zouden kunnen gebeuren.

‘’Er is in eerste instantie een valpartij geweest op de Gooweg, maar dat is niet de reden geweest om de wedstrijd af te lasten’’, vertelt koersdirecteur Piet de Ridder aan Cyclingonline. ‘’Het is eigenlijk zo dat wij van de politie en enkele rensters hebben gehoord dat op de Koepelweg wat klinkers waren losgereden en dat zou kunnen betekenen dat de rensters met hun wielen tegen de stenen aanrijden en we nog meer valpartijen zouden kunnen krijgen. Dat is een risico wat wij niet willen. Een valpartij kan altijd, maar niet vanwege onveilige redenen.”

“We hebben na overleg met de politie en de wedstrijdorganisatie besloten om de koers niet verder te laten doorgaan. Jammer voor iedereen, voor de toeschouwers, rensters en alle vrijwilligers, want we hadden een mooi peloton (ruim 150 starters, DR) met rensters bij wie deze koers precies in het programma past.” Onder meer Irene Schouten en Lorena Wiebes stonden aan de start van de Luba Ladies Classic.

Een parcourswijziging waarbij de Koepelweg vermeden zou worden, was geen mogelijkheid. “De route met een kilometer inkorten zou geen zin hebben gehad omdat je met een deelnemersveld van 150 rensters, ploegleidersauto’s en politiebegeleiding bij de rotonde Gooweg met de afzetting van het verkeer wellicht een nog groter risico had genomen. Jammer, we hebben er met z’n allen een halfjaar lang hard aan gewerkt, dus nu maar op naar 2024.”