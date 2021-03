Lotto Soudal-renner Harry Sweeny positief getest op corona

Harry Sweeny is positief getest op het coronavirus. Eigenlijk zou de Australiër van Lotto Soudal starten in Brugge-De Panne, maar met maagproblemen bleef hij aan de kant. ’s Morgens liet hij een PCR-test afnemen en die bleek positief.

Lotto Soudal heeft in lijn met de gezondheidsprotocollen Sweeny en zijn kamergenoot Tosh Van der Sande geïsoleerd en in quarantaine geplaatst. De 30-jarige Belg stond in tegenstelling tot zijn Australische ploegmakker wèl aan het vertrek in Brugge-De Panne en bereikte als 78e de streep. Uit een sneltest na de wedstrijd kreeg hij een negatief resultaat terug. Van der Sande voelt zich goed en vertoont verder geen symptomen, laat de ploeg weten.

Alle renners en stafleden van de ploeg ondergaan vanavond een PCR-test. “Lotto Soudal blijft de komende periode meer coronatests uitvoeren”, laat het team nog weten.