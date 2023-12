woensdag 20 december 2023 om 08:27

‘Lotto Dstny past ook volgend jaar voor Giro d’Italia’

Lotto Dstny zal ook in 2024 niet aan de start verschijnen van de Giro d’Italia, zo meldt Het Nieuwsblad. De Belgische formatie heeft als ProTeam de vrijheid om al dan niet deel te nemen aan WorldTour-wedstrijden en past opnieuw voor de Italiaanse ronde.

Lotto Dstny bleef vorig jaar ook al thuis voor de Giro d’Italia, aangezien de selectie destijds te krap was om deel te nemen aan alle drie de grote rondes. Bovendien was de ploeg erop gebrand om in andere, wat kleinere wedstrijden zoveel mogelijk UCI-punten te sprokkelen. En met succes: renners als Arnaud De Lie, Milan Menten en Florian Vermeersch scoorden er in de weken voor, tijdens en na de Giro lustig op los.

Andere aanpak

Alle WorldTour-teams zijn verplicht om deel te nemen aan de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España, maar dit is niet het geval voor ProTeams als Lotto Dstny. De formatie maakt nu voor de tweede opeenvolgende keer gebruik van deze optie en zal dus niet te zien zijn in de Giro van 2024.

Het team zet volgens Het Nieuwsblad volop in op de voorjaarsklassiekers en mikt tijdens de Ronde van Italië op andere eendagswedstrijden. In 2025 zou de formatie wel opnieuw naar de Giro trekken.