Lotto Dstny-aanwinst Sepúlveda: “De ploeg wil op alle terreinen UCI-punten pakken”

Eduardo Sepúlveda beleefde vanwege de problemen bij Drone Hopper-Androni Giocattoli enkele bange dagen, maar uiteindelijk vond hij nog onderdak bij een profploeg. Hij rijdt volgend jaar voor Lotto Dstny. In gesprek met Ciclismo Internacional vertelt de Argentijn hoe zijn nieuwe team 2023 aan zal vatten.

“Het team is van oudsher vooral gespecialiseerd in de sprints en klassiekers, maar het plan is nu om ook te verbeteren op de andere gebieden, in rittenkoersen en bergetappes”, aldus de 31-jarige Sepúlveda. “Ze willen een groep klimmers vormen voor dat type wedstrijden, en tot die groep behoor ik.”

Lotto Soudal, zoals de ploeg tot 1 januari heet, degradeerde het afgelopen jaar uit de WorldTour. Het komende seizoen heeft de Belgische formatie nog de zekerheid dat het mag deelnemen aan alle grote wedstrijden, maar voor de jaren daarna moet de ploeg zijn plekje nog afdwingen. Daar zijn UCI-punten voor nodig. “Het is belangrijk om klassiekers en sprintritten te winnen, maar de ploeg wil nu op alle terreinen punten pakken.”

“We gaan de UCI-ranking goed in de gaten houden, want we moeten jaarlijks bij de eerste ProTeams eindigen, als we de grote rondes willen blijven rijden”, aldus Sepúlveda, van wie ook verwacht wordt dat hij zijn ervaring zal delen met talenten als Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt. Welk programma de klimmer zelf rijdt, is nog niet bekend. Hij hoopt in ieder geval deel te mogen nemen aan de Vuelta a España, de enige grote ronde die hij nog niet reed.