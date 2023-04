Lotte Kopecky, zevende: “Pech hoort bij Parijs-Roubaix”

Lotte Kopecky moest zich na een zware dag tevredenstellen met een zevende plaats. Niet waar de kopvrouw van SD Worx vooraf op gehoopt had. “Maar je weet dat zoiets in Parijs-Roubaix kan gebeuren”, aldus de Belgische tegen Sporza.

SD Worx was vandaag niet haar dominante zelve, vooral door pech. “Op zich was het oké voor ons dat Femke Markus mee voorin was. Zij heeft een grote motor. Daardoor was het niet aan ons om te rijden. Misschien was dat achteraf gezien een fout, maar dat moet ik nog analyseren.”

Voor de rest van een ploeg was het een baaldag. “Op de kasseien werden veel rensters uitgeschakeld door lekke banden. En die massale val kwam echt op een slecht moment. Ik dacht even dat ik niet meer verder kon, omdat mijn enkel misschien gebroken was.”

“Na vijf minuten trok de pijn gelukkig weg. Toen ik voelde dat ik kon rechtstaan, heb ik mezelf terug in de koers proberen knokken. Je mag nooit opgeven in deze koers. Dat ik uiteindelijk zevende word, is zuur, maar dat is Parijs-Roubaix. Pech hoort erbij in deze koers.”

