Lotte Kopecky vandaag in Brugge-De Panne, zaterdag in… Superprestige Ruddervoorde

Lotte Kopecky sluit vandaag haar wegseizoen af in de Driedaagse Brugge-De Panne. Maar de Belgische kampioene heeft blijkbaar nog wat extra energie in de tank, want zaterdag maakt ze – verrassend – haar veldritdebuut. Kopecky gaat van start in Ruddervoorde, waar de tweede manche van de Superprestige wordt afgewerkt.

Kopecky, zondag nog knap derde in de Ronde van Vlaanderen, verhuist na dit seizoen van Lotto Soudal naar CCC-Liv. Maar wie had gedacht dat ze vandaag voor het laatst te zien is in het shirtje van haar huidige ploeg, komt dus bedrogen uit. Kopecky heeft zich aangemeld om zaterdag deel te nemen aan de Superprestige-veldrit in Ruddervoorde.

Het is nog niet bekend of dit voor Kopecky een eenmalige verschijning is in het veld. De 24-jarige Antwerpse is naast wegrenster uiteraard ook actief op de baan. Samen met Jolien D’hoore neemt ze volgende zomer deel aan de Olympische Spelen in Tokio. Daar mikt het duo op een medaille in de ploegkoers.