Lotte Kopecky na 51ste plaats op BK: “Soms moet je gokken”

Video

Lotte Kopecky kon zondag haar stempel niet drukken op het BK. De renster van SD Worx eindigde als 51ste en zal dus volgend jaar niet weer in de Belgische kampioenstrui te bewonderen zijn. En dat zal even wennen zijn, zegt ze na afloop. “Ik heb genoten van de trui de afgelopen jaren, jammer dat ik hem niet kon verlengen.”

“Ik was misschien niet alert genoeg”, reflecteert Kopecky. “Soms moet je keuzes maken. Als ik wegrijd, dan doet iedereen twee keer zo hard zijn best om me te volgen. En dus moet je dan soms gokken. Vandaag was het denk ik sowieso heel moeilijk om te winnen.”

“Als we de koers bekijken, dan denk ik dat we een verdiende winnaar hebben. Ik heb er niks op aan te merken”, eindigt ze over winnares Kim de Baat.