Lorrenzo Manzin wint bij seizoensdebuut: “Eigenlijk zou ik hier niet eens rijden”

De eerste Europese UCI-wegkoers van het seizoen, de Clàssica Comunitat Valenciana, viel zondag ten prooi aan Lorrenzo Manzin. In de Spaanse eendagswedstrijd was de renner van Total Direct Energie de snelste in de eindsprint, terwijl hij in eerste instantie niet eens op de startlijst stond.

“Eigenlijk was het niet het gepland dat ik deze wedstrijd zou rijden”, liet Manzin naderhand via zijn ploeg weten. De 26-jarige sprinter toonde eerder tijdens een tweeweekse trainingsstage in Altea goede vorm. “Omdat mijn conditie tijdens de stage zo goed was, werd ik toch opgenomen in de wedstrijdselectie.”

Zijn ploeggenoten, onder anderen de nieuwkomers Víctor De la Parte, Chris Lawless en Cristián Rodríguez, deden er alles aan om hun kopman zo goed mogelijk over de Coll de Rates naar de aankomst in Tavernes de la Valldigna te loodsen. “Deze overwinning is een beloning voor de hele ploeg. Mijn ploegmaats hebben van start tot finish keihard gewerkt.”

Bekijk hieronder de beelden terug van de Clàssica Comunitat Valenciana.