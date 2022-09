Lorena Wiebes na eindzege in Simac Ladies Tour: “Mezelf positief verrast”

Lorena Wiebes zette zondag de Simac Ladies Tour achter haar naam. Daarmee bevestigde de Nederlandse sprintster voor zichzelf dat ze ook op andere terreinen goed uit de voeten kan. “Ik heb mezelf deze week positief verrast in de Limburg-rit en de tijdrit. Het bewijst dat ik als renster een stap heb gezet.”

“Natuurlijk blijf ik me focussen op mijn sprint. Maar ik kan het dus ook op zwaarder terrein”, gaat de eindwinnares, die ook nog eens de eerste twee etappes won, verder. “Het was mooi geweest om hier nog eens naar de zege te sprinten, maar ik kan hier ook goed mee leven. De eindzege stond vandaag voorop.

Bredewold: “Ongelofelijk dat het lukt”

De slotrit in de Simac Ladies Tour was zondag voor de jeugdige Mischa Bredewold, die uit handen bleef van het peloton. “Het is ongelofelijk dat het lukt. Ik voelde me zo sterk vandaag en had aan Gasparrini een goede medestander. Zij kan ook goed aankomen, dus ik was helemaal niet zeker van mijn zaak. Maar ik win hier gewoon een wedstrijd uit de Women’s WorldTour.”

Aankomend jaar komt Bredewold uit voor SD Worx. De zege in de Simac Ladies Tour ziet Bredewold dan ook als een afscheidscadeau voor haar huidige ploeg Parkhotel Valkenburg. “Ik ga een heel mooie stap maken en ben blij dat ik mijn team Parkhotel dit nog als een soort afscheidscadeau kan geven. Ik wil Raymond Rol en Bart Faes bedanken voor de kans die ze mij twee jaar geleden hebben gegeven. “