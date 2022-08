Lorena Wiebes begint Simac Ladies Tour met winst: “Zware wedstrijd door de wind”

Lorena Wiebes mocht na de openingsrit van de Simac Ladies Tour haar Europese kampioenstrui meteen inwisselen voor een geel-wit exemplaar. Als ritwinnaar ging de Nederlandse renster van Team DSM immers aan de leiding van het algemeen klassement. Makkelijk was het echter niet rond Lelystad.

“Het was een zware wedstrijd door de wind”, blikte Wiebes na afloop terug. De 23-jarige renster was in de eerste rit de snelste in de eindsprint van een kopgroep van bijna twintig vrouwen. “Het brak voornamelijk vanwege een val. We twijfelden even om door te rijden omdat Pfeiffer (Georgi, red.) in de tweede groep zat, maar uiteindelijk bleef het gat groot genoeg om met de groep naar de finish te rijden.” De koers werd meerdere keren opgeschrikt door een val, maar zelf bleef de Nederlandse overeind. “Gelukkig zat ik ervoor. Alles was goed voor mij vandaag.”

Niet voor het eerst was Wiebes, die werd gegangmaakt door Team DSM-ploeggenote Charlotte Kool, ongenaakbaar in een sprint. Op de streep had ze een duidelijke voorsprong op de rest. “Of ik mezelf nog weleens verbaas? Het blijft altijd moeilijk omdat je de lat voor jezelf hoog probeert te houden, maar ik kijk toch altijd nog een beetje onder mijn schouder door als ik aan het sprinten ben. Dus ik zag wel dat ik een gaatje had vandaag.”

“Het was zwaarder dan een normale vlakke rit. Vooral toen we hier op weg naar de finish links de dijk op gingen, wisten we dat het op de kant ging en dan moet je voorin zitten. Dan is het even doorbijten, maar als je eenmaal in de waaier zit is het goed te doen. Morgen is weer een kans om te sprinten, dus dan gaan we er weer voor. Daarna wordt het steeds zwaarder. Ik hoop de goede benen mee te nemen naar Limburg”, aldus Wiebes.