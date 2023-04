Longo Borghini zet peloton op scherp voor Roubaix: “Ik snap de angst voor SD Worx niet”

Elisa Longo Borghini is de vrouw die het collectief van SD Worx zaterdag van de zege moet houden in Parijs-Roubaix. De renster van Trek-Segafredo nadert na een periode waarin ze last had van de naweeën van een coronabesmetting weer haar topvorm. Als titelverdedigster weet de Italiaanse hoe ze het moet aanpakken: “We hebben al genoeg plannetjes uitgedokterd.”

Samen met Lucinda Brand heeft Trek-Segafredo een sterk collectief in de Hel van het Noorden, gaat Longo Borghini verder in Het Nieuwsblad. “Brand is heel sterk op de kasseien, dus met haar hebben we een hele sterke pion in handen. Om als titelverdedigster te starten voelt heel speciaal. Toen ik tijdens de verkenning op de velodroom van Roubaix reed, toverde dat wel spontaan een lach op mijn gezicht. Die nummer één geeft me extra motivatie: ik leg mezelf niet te veel druk op, maar wil de hattrick voor de ploeg vervolledigen.” Een jaar voor Longo Borghini won Lizzie Deignan namelijk de eerste editie.

Ondanks de twee zeges van Trek-Segafredo in eerdere edities moet de Italiaanse kopvrouw iets van het hart: de schrik die het peloton heeft voor SD Worx. “Er zijn dingen die me ergeren. Ik heb respect voor het team, maar snap de angst in het peloton niet. Als er een renster van SD Worx in de aanval trekt, lijkt de rest van het peloton meteen op te geven. Dat viel me ook op toen ik thuis zat met corona: in veel situaties kon het peloton makkelijk het gat dichten, maar deden ze het niet omdat ze bang zijn. Want stel dat ze een andere sterke renster van SD Worx terugbrengen, dan zitten ze in de problemen.”

Longo Borghini geeft dus een kleine sneer naar andere ploegen voorafgaand aan de Hel. “Het lijkt alsof de rest vrede neemt met een tweede plaats zodra een SD Worx-renster weg is. Zo werkt de koers helemaal niet. Als andere ploegen niet zoveel schrik hebben van SD Worx, zouden we veel aantrekkelijkere en open wedstrijden krijgen. Onze ploeg is zo niet: wij willen altijd winnen. Het zou een pak leuker zijn als de andere teams ook zo denken. De koers zou zo veel interessanter worden.” “Kopecky is een fenomeen. Ze is in fantastische vorm, maar ik vind niet dat alleen aan haar mag worden gedacht als favoriete”, eindigt ze. “Het lijkt alsof de winnares op voorhand bekend is. Wij staan hier zelf met een heel goede ploeg aan de start en het blijft Parijs-Roubaix: het is een heel rare koers. In de hectiek kan een plan meteen omgegooid worden.”